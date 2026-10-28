Fondue

A general view of the fans having some Swiss fondue cheese prior to 4th Men's Downhill race at the Audi FIS Alpine Ski World Cup held at Lauberhorn on January 17, 2026 in Wengen, Switzerland. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

 Photo: Julian Finney/Getty Images

Fondue restaurant chain The Melting Pot will return to downtown Nashville in a location near its former Second Avenue space, with an early 2027 opening eyed.

According to The Melting Pot website, the business will operate at via a space within the 29-story UBS Tower at 315 Deaderick St. The space sits adjacent to Jeff Ruby’s Steakhouse.