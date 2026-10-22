The Nashville Convention and Visitors Corp. has named Cahal Mowery as chief sales officer, effective Nov. 16.
According to a press release, Mowery brings more than 15 years of convention sales and hotel leadership experience to the role.
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