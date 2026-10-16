Richland Chestnut Hill
Rendering: RBP, PTA

Nashville-based development company Richland Building Partners is eyeing a November construction start for a mixed-use building in Chestnut Hill and has released a new image for the effort.

Of note, the eight-story building’s future 120 condominiums will offer starting prices in the high $200,000s. The figure compares to the average condo sales price in Davidson County of $340,000 for the third quarter, according to Greater Nashville Realtors research.