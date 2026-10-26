National law firm Barnes & Thornburg has a new partner in its Nashville office.

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Sara Olschewske

The company announced Oct. 15 the hire of Sara Olschewske as a partner in the firm’s labor and employment practice. She joins Barnes & Thornburg after serving as a shareholder at law firm Ogletree Deakins.

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Ivie Burns
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Kirksey Croft