The Tennessee Nurses Association has named Dr. Martina Suttle Harris to the role of chief executive officer.
With more than 30 years of nursing experience, Harris has been a member of TNA since 2012, serving as president of the organization's District 4 from 2016 to 2020, according to a press release.
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