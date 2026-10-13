Rebel Audio Team Photo.jpg

CTO Randeep Bhatia, COO Patrice Choghi, CEO Jared Gutstadt, Operations and Product Manager Will Cooper

 Photo: Rebel Audio

Nashville-based Rebel Audio has closed a Series A funding round with a $10 million target, increasing the AI podcasting platform's valuation to more than $50 million.

Rebel Audio, which aims to simplify how podcasts are created, produced and scaled with AI technologies, said in a release that the funding will accelerate the product roadmap, expand its AI infrastructure and fuel creator acquisition and marketing. 