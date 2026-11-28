Nashville SC’s record-breaking resume in 2026 will wind up with a gaping hole in it.
The Supporters’ Shield winners, whose 77 points this year set a new regular season record, saw their year come to a quick end in postseason play.
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