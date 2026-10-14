London-based events technology firm Disguise is now operational at Rock Nashville.
The company focuses its work on the music, film and live entertainment sectors, having done work locally at Bridgestone Arena and for CMA Fest.
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