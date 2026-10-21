Atlanta-based retail real estate company TSCG has promoted Susan Ahlheit to chief operating officer, effective Jan. 1, 2027.

Susan Ahlheit

Susan Ahlheit

Ahlheit, who has spent 31 years with the firm, will be based in the Nashville office and report to Sam Latone, TSCG co-CEO. She succeeds Bob Wordes, who will retire at the end of 2026 after about 20 years with the company (previously known as The Shopping Center Group).

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