707-Spence-Ln-Nashville-TN-Building-Photo-2-LargeHighDefinition copy.jpg

A large industrial property located about 2.5 miles southeast of downtown Nashville — and that sold for $8.37 million in 2019 — has been listed for sale for an undisclosed asking price.

The owner of the 9.57-acre property, located at 707 Spence Lane and offering three buildings, is Denver-area-based Triumph Capital Group. Via an LLC, the company paid $20 million for the property in 2021, Metro records note.

707-Spence-Ln-Nashville-TN-Building-Photo-5-LargeHighDefinition copy.jpg

Tags

Recommended for you