A rooftop addition is slated for downtown’s Moxy hotel.

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Moxy at 215 Broadway

The main entrance of the hotel offers an address of 110 Third Ave. S. However, the building also offers access at 215 Broadway, with the rooftop addition to overlook Lower Broad. The future addition seemingly will supplement the existing Moxy Rooftop Nashville space.

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