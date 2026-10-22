302 Innovation Drive

302 Innovation Drive

 Image: Google Earth

A Franklin office building that sold in 2019 for $43.5 million has now changed ownership for $31 million.

The new owner of Two Greenway — standing five stories and located on about 16 acres with an address of 302 Innovation Drive — is 302 Innovations Partners. The partnership is affiliated with Nashville-based Evelyn Capital, which includes real estate investors and developers Byran Fort and Taylor Preston.