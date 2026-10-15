Brookdale Senior Living announced Wednesday it will acquire from Welltower Inc. 30 currently leased healthcare facilities for $290 million.
The deal is slated to close by year’s end.
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