Shares of Kaiser Aluminum Corp. will enter the trading week seeking a reset after the company released a less-than-ideal quarterly financial report that showed earnings missed expectations.

Following the closing bell Friday, the stock of the Franklin-based aluminum production company (Nasdaq: KALU) was valued at $107.29, down 6.08 percent (the equivalent decrease of $6.94 per share). Volume was heavy, as about 813,000 shares were bought or sold, compared to a daily average of approximately 240,000, according to Yahoo Finance.