Shares of FB Financial Corp. will seek to rebound Wednesday after falling more than 4 percent the previous day on the heels of a mixed earnings reports.

The stock of the FirstBank parent company (NYSE: FBK) concluded the Tuesday session priced at $50.72, down 4.21 percent (a drop of $2.23 per share). Volume was substantial, as about 1.2 million shares traded vs. a daily average of approximately 458,000.

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