Cumberland Pharmaceuticals saw its stock rise vigorously Tuesday after the company announced it will soon offer the latest information related to a potential treatment for a type of muscular dystrophy.

At the conclusion of the trading session, the stock of the Nashville-based drug company (ticker: CPIX) was priced at $7.96, up 18.81 percent (an increase of $1.26 per share). Volume was above average, as about 102,000 shares changed ownership compared to a daily average of approximately 76,500, according to Yahoo Finance.