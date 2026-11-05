NGH current location

Nashville General Hospital at 1818 Albion Street, on Meharry Medical School's campus

A new committee announced by Mayor Freddie O’Connell could spark further plans for a relocation of Nashville General Hospital.

O’Connell last week announced the creation of the Vision Committee, which will study the possibility of constructing a new hospital. This follows last fall’s renewal of a professional service agreement (set to end in 2027) between Nashville General Hospital and Meharry Medical College, which have long been at odds with each other.