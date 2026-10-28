MTSU forum - governor

From left: Independents Lauren Pinkston and David Hatley and Democratic Party nominee Jerri Green debate at Middle Tennessee State University on Oct. 27, 2026. 

 Photo: Ephraim Rodenbach

Candidates for governor squared off in a three-person forum on Tuesday night as the Democratic nominee and two independents tried to sway voters ahead of Election Day. 

Memphis councilwoman and Democratic nominee Jerri Green and independents David Hatley and Lauren Pinkston met at Middle Tennessee State University to talk data centers, transportation, vouchers and affordability. 