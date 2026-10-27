Women's professional basketball league Upshot has announced that Ally Love has joined the ownership groups of both the professional women's basketball league and its Nashville Vibe franchise.

Ally Love

Ally Love

Love joins former WNBA stars Cheryl Miller, Ann Meyers Drysdale and Tamika Catchings, building on the more than $40 million in committed investment that Upshot (stylized as "UPSHOT") has announced this year.

Carla Worthey

Carla Worthey
Daniel Camp

Daniel Camp