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The future Oracle campus

 Rendering: Oracle

Oracle Corp. has tapped a joint venture that includes Turner Construction Co. and Archer Western to oversee construction of its $4.5 billion River North campus.

Citing multiple local real estate sources, Nashville Business Journal reports The Walsh Group, via which Archer Western operates as a subsidiary, lists on its website multiple job openings for work on “a multi-billion-dollar campus project in downtown Nashville.”