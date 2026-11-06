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Vintage Fair Park

 Rendering: TDK, Imagine1Co., Centric

A year’s end construction start is eyed for a four-story mixed-use building to sit near Geodis Park.

Murfreesboro-based real estate investment, development and construction firm TDK Companies and Nashville-based Imagine1Co. will undertake the development, with the building to be called Vintage Fair Park and constructed on a 5.8-acre site at 492 Craighead St.

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Vintage Fair Park