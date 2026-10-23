Pinnacle Financial Partners stock will seek to close the trading week on a high note after the company reported third-quarter earnings and revenues that topped analyst estimates.

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Kevin Blair

At the close of the Thursday session, the Nashville-based regional bank saw its shares (NYSE: PNFP) priced at $100.46, up 2.29 percent (an increase of $2.25 per share). Volume was heavy, with about 2.1 million shares having changed hands compared to a daily average of roughly 1.09 million, according to Yahoo Finance.