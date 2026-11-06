(Editor's note: This article has been updated with the closing stock price.)
Brookdale Senior Living stock nosedived on heavy trading Friday after the company missed Wall Street's revenue estimates for the third quarter.
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