Tennessee Titans General Manager Mike Borgonzi made a franchise-altering move Thursday by trading star defensive tackle Jeffery Simmons to the Chicago Bears.

Chicago offered a 2027 first-round pick, a 2027 fourth-round pick and a 2028 first-round pick in exchange for Simmons and a 2028 fifth-round pick from Tennessee.

Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Amani Hooker of the Tennessee Titans intercepts a pass against the Indianapolis Colts during the first quarter at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.
Tony Pollard vs. Browns

Tennessee's Tony Pollard (No. 20) is seen eluding the Cleveland Brown defense.
Houston Texans v Tennessee Titans

Calvin Ridley (No. 0) of the Tennessee Titans runs the ball against Calen Bullock (No. 21) of the Houston Texans during the second quarter at Nissan Stadium on Jan. 5, 2025, in Nashville.