Tennessee Titans General Manager Mike Borgonzi made a franchise-altering move Thursday by trading star defensive tackle Jeffery Simmons to the Chicago Bears.
Chicago offered a 2027 first-round pick, a 2027 fourth-round pick and a 2028 first-round pick in exchange for Simmons and a 2028 fifth-round pick from Tennessee.
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