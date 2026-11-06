Vols fans upset with first College Football Playoff rankings Robby Stanley Nov 6, 2026 Nov 6, 2026 Updated 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link Three days after the release of the initial College Football Playoff Rankings — and Tennessee Vol fans likely are still seething.And if Coach Josh Heupel's players are likewise fuming, that could serve as serious motivation when the Vols host Kentucky on Saturday. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%CF6[ E96 7:CDE A=2J@77 C2?<:?8D 5@?’E >2EE6C >F49 :? E96 8C2?5 D496>6 @7 E9:?8D[ 2D E96C6 :D DE:== >F49 7@@E32== E@ 36 A=2J65] p?5 E96 r@==686 u@@E32== !=2J@77 4@>>:EE66 92D D9@H? :? C646?E J62CD E96:C C2E:@?2=6 7@C E96:C C2?<:?8D 42? 492?86 5C2DE:42==J 7C@> @?6 H66< E@ E96 ?6IE]k^AmkAmqFE E92E 5@6D?’E DE@A 72?D 7C@> 4@>A=2:?:?8 23@FE E96 C2?<:?8D 6249 H66<]k^AmkAm}@E DFCAC:D:?8=J E96?[ %6??6DD66 72?D 766= E96J 2C6 ;FDE:7:65 — A6C92AD >@C6 E92? E96 72?D @7 2?J @E96C E62> — E@ 7F>6 27E6C E96 '@=D H6C6 C2?<65 `bE9 :? E96 C2?<:?8D] $A64:7:42==J[ E96 4@>>:EE66 ?@E6D %6??6DD66 2D E96 “D64@?5 E62> @FE]”k^AmkAm~? :ED @H?[ E96 C2?<:?8 :D?’E A2CE:4F=2C=J AFKK=:?8] %6??6DD66 :D e\a H:E9 =@DD6D E@ D6G6?E9\C2?<65 %6I2D 2E 9@>6 2?5 a`DE\C2?<65 $@FE9 r2C@=:?2 @? E96 C@25]k^AmkAmx?DE625[ E96 @FEC286 7C@> '@= 72?D =:<6=J :D DAFCC65 3J p=232>2 36:?8 C2?<65 7:7E9] %6??6DD66 362E p=232>2 ae\`_ 2E }6J=2?5 $E25:F> @? ~4E] `f[ H:E9 E96 '@= 5676?D6 5:D>2?E=:?8 E96 9:89\A@H6C65 rC:>D@? %:56 @776?D:G6 2EE24< :? 2 5@>:?2?E A6C7@C>2?46]k^AmkAm$@ H:E9 p=232>2 2=D@ 36:?8 e\a[ 9@H :D E96 %:56 C2?<65 6:89E DA@ED 29625 @7 %6??6DD66 H:E9 2 9625\E@\9625 =@DDnk^AmkAmQ%6??6DD66 5@6D?VE 92G6 E96 D2>6 =6G6= @7 BF2=:EJ H:?D[Q r@==686 u@@E32== !=2J@77 4@>>:EE66 492:C wF?E6C *FC2496< D2:5 E@ t$!} @? %F6D52J]k^AmkAmQ%96J 5@ 92G6 E96 H:? 282:?DE p=232>2[ 3FE J@F 92G6 E@ 8@ 2 =:EE=6 3:E 566A6C E@ D66 %6??6DD66 H:E9 2?@E96C BF2=:EJ H:? @? E96:C D4965F=6]Qk^AmkAm%96 8@@5 ?6HD 7@C E96 '@=D :D E96J 92G6 2? @AA@CEF?:EJ E@ 492?86 E92E DE2CE:?8 E9:D H66<6?5 H:E9[ 2D ?@E65[ 2 4CF4:2= >2E49FA :? z?@IG:==6 282:?DE E96 z6?EF4<J (:=542ED[ H9@ 2C6 C2?<65 D:IE9] x7 w6FA6=VD '@=D H:?D E92E 82>6[ E96J H:== 2=>@DE 2DDFC65=J 36 =:DE65 :? E96 A=2J@77 7:6=5 H96? E96 C2?<:?8D 2C6 C6=62D65 ?6IE H66<]k^AmkAmx7 %6??6DD66 42? 8@ F?56762E65 :? }@G6>36C 2?5 7:?:D9 H:E9 2 `_\a C64@C5[ 2 A=2J@77 3:5 :D 2 ?62C 46CE2:?EJ] x? E92E D46?2C:@[ '@= 72?D ?665 ?@E H@CCJ]k^AmkAmqFE E96 :?:E:2= C2?<:?8D 9:89=:89E E96 :?4@?D:DE6?4J @7 E96 r@==686 u@@E32== !=2J@77 4@>>:EE66[ 2?5 E9:D =24< @7 56A6?5:3:=:EJ 92D 7CFDEC2E65 72?D 2?5 4@2496D 2=:<6 D:?46 E96 A=2J@77 DJDE6> H2D :>A=6>6?E65 :? a_`c]k^AmkAm%6??6DD66 :D 2 e]d\A@:?E 72G@C:E6 282:?DE z6?EF4<J[ 244@C5:?8 E@ u2?sF6= $A@CED3@@<[ H:E9 3@E9 E62>D 4@>:?8 @77 E96:C 3J6 H66<] %96 '@=D 92G6 H@? 7:G6 4@?D64FE:G6 82>6D :? E96 D6C:6D 2?5 92G6 =@DE @?=J E9C66 82>6D 282:?DE E96 (:=542ED D:?46 `hgc]k^AmkAm%6??6DD66 =:<6=J :D 724:?8 2 >FDE\H:? 82>6[ 2D :E :D F?=:<6=J E96 A=2J@77 4@>>:EE66 H@F=5 6IE6?5 2? 2E\=2C86 3:5 E@ 2 E9C66\=@DD E62>]k^AmkAmp H:? D9@F=5 =2?5 E96 '@=D 2 DA@E :? E96 D64@?5 r@==686 u@@E32== !=2J@77 #2?<:?8D ?6IE H66< — 2?5 8:G6 %6??6DD66 72?D 2 492?46 E@ =@H6C E96:C 4@==64E:G6 3=@@5 AC6DDFC6]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags University Of Tennessee College Football Playoff Southeastern Conference University Of Alabama Playoffs Tennessee Recommended for you Sponsored by Trending Disaffected conservatives flock to independent David Hatley Giarratana no longer selling units in Prime high-rise Marsha Blackburn, Jerri Green talk business Gov.-elect Blackburn addresses first legislative priorities for 2027 Victoria Broderick flips 4th Congressional District blue