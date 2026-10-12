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Nashville's business community has changed shape over the past few years. Nashville ranked sixth in the country for net new corporate headquarters gained through relocation in 2025 and tied for fourth in total headquarters relocations, per CBRE. Along the river, the East Bank is being built out on a timeline that will define the city's next decade.

Growth like this changes what companies need from the people who advise them. A business — like many in Nashville — running multiple product lines, opening a distribution center and facing how to best innovate and leverage AI needs an advisor who can speak to all three at once.

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Brandon Sherman
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