Sen. Raumesh Akbari - Senate Dems Caucus Leadership

Sen. Raumesh Akbari (right) and Sen. Sara Kyle participate in a leadership vote among the Democratic caucus on Thursday, Nov. 5, 2026. 

 Photo: Hamilton Matthew Masters

Leadership positions did not shift in the small caucus of the Tennessee Senate Democrats, but that dynamic didn't go by without intense discussion. 

The six-member group has three elected members from Memphis and three from Nashville. Sen. Raumesh Akbari (D-Memphis) will stay the minority leader of the group. Sen. London Lamar (D-Memphis) will remain the caucus chair after a tie vote. Per Senate Democratic rules, a tie for the position allows the person presently holding it to remain in leadership. 