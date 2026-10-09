September was much more normal for high-end home sales in the Nashville area when compared to the past few months.
For example, six of the 10 transactions were for between $4.4 million $4.8 million. In contrast, the past several months saw very few sales in that range, as most were for considerably more.
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