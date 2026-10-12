Austin Madison serves as market president in Tennessee for Indianapolis-based business, benefits and retirement consulting firm The MJ Companies. He has held the role since May 2025.
A University of Kentucky graduate, Madison has worked within the industry since 2007, having previously served at HUB International and The Crichton Group.
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