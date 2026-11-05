Lisa Grove has been named associate vice chancellor for Vanderbilt University–San Francisco.

Lisa Grove

Lisa Grove

Grove, who will begin her tenure Nov. 16, brings more than 20 years of leadership experience involving cultural institutions, fundraising and organizational development. She most recently served as chief program and strategy officer at the Fine Arts Museums of San Francisco.

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Donnell McGhee
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Shaun Walker