In a season devoid of playoff potential, the Titans on Monday night took what could be considered a step in the right direction.
Tennessee moved into position for the No. 1 overall pick in the 2027 NFL Draft, courtesy of the Los Angeles Chargers, who defeated Baltimore on Monday Night Football for their first victory of the season.
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