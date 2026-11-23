A Nashville native and Vanderbilt alum, Commodores coach Clark Lea has some natural animosity when it comes to the University of Tennessee.
“We don’t have any orange in the house,” Lea said Monday. “We have very clear boundaries around that in the Lea household.”
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