If Vanderbilt hopes to advance its hopes of reaching a bowl game this season, the Commodores are going to have to stop going backwards on the football field.
Vandy (4-6, 1-6) heads to Florida (6-4, 4-4) this Saturday, needing to sweep its final two contests — against the Gators and Tennessee — in order to become bowl eligible.
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