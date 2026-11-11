It would be difficult to find a more challenging road to bowl eligibility than the one Vanderbilt faces its final three regular-season games.
In need of two more victories to qualify for post-season play, the Commodores (4-5, 1-5) will host No. 7 Alabama on Saturday (11:45 a.m. CT, SEC Network), followed by a visit to Florida before closing the season at home against No. 9 Tennessee.
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