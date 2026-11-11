Sedrick Alexander and Makhilyn Young

Vanderbilt's Sedrick Alexander (No. 28) and Makhilyn Young (No. 22) react after a touchdown in the second half during a game against the Virginia Tech Hokies at Lane Stadium on Sept. 6, 2025, in Blacksburg, Va.

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It would be difficult to find a more challenging road to bowl eligibility than the one Vanderbilt faces its final three regular-season games.

In need of two more victories to qualify for post-season play, the Commodores (4-5, 1-5) will host No. 7 Alabama on Saturday (11:45 a.m. CT, SEC Network), followed by a visit to Florida before closing the season at home against No. 9 Tennessee.