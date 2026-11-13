Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Carnell Tate (left) of the Tennessee Titans makes a catch against Justin Walley (right) of the Indianapolis Colts during the third quarter of the game at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.

 Photo: Getty Images/Andy Lyons

The Titans will be without a handful of starters when they host Jacksonville on Sunday (Fox, noon CT).

Tennessee coach Robert Saleh on Friday ruled out wide receiver Carnell Tate (shoulder), left guard Peter Skoronski (hamstring), linebacker Anthony Hill Jr. (neck), linebacker Cody Barton (concussion) and punter Tommy Townsend (knee/Achilles).