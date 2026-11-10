The Titans on Tuesday continued to add draft capital and subtract veteran defensive talent.
In trading safety Amani Hooker and a fifth-round 2027 draft pick to Buffalo, the Titans gained a 2027 second-round pick.
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