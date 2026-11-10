Tennessee Titans v Indianapolis Colts

Amani Hooker of the Tennessee Titans intercepts a pass against the Indianapolis Colts during the first quarter at Lucas Oil Stadium on Oct. 18, 2026, in Indianapolis.

 Photo: Getty Images/Andy Lyons

The Titans on Tuesday continued to add draft capital and subtract veteran defensive talent.

In trading safety Amani Hooker and a fifth-round 2027 draft pick to Buffalo, the Titans gained a 2027 second-round pick.