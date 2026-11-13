Tony Pollard vs. Browns

Tennessee's Tony Pollard (No. 20) is seen eluding the Cleveland Browns defense.

 Photo: Jessie Rogers/Tennessee Titans

Titans fans in Knoxville and Chattanooga are apparently out of luck when it comes to viewing the state’s NFL team this Sunday.

The Fox affiliates in those two cities have chosen to air a noon CT game between Green Bay and Minnesota instead of the Tennessee-Jacksonville contest, according to 506sports.com, which tracks the games that will be televised in each market.