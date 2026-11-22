Just past the midpoint of the season, the Titans’ defense seems to be engaging in some bizarre form of one-upmanship — perhaps one-downmanship? — with itself.
Just when you think the unit has fallen to absolute rock bottom, it finds a way to sink to a new level.
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