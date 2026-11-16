In the aftermath of the Titans’ win over Indianapolis last month, Robert Saleh and his coaching staff made an important decision.
It was time to get a better idea whether Cam Ward was the indeed team’s franchise quarterback.
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