One reason quarterback Cam Ward and the Titans’ offense have made incremental steps forward this season is because they haven’t had to retreat nearly as often.
In Ward’s rookie season, the 2025 No. 1 draft pick was a sack magnet, as he was taken down a league-high 55 times, resulting in the team losing a league-high 410 yards on those plays.
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