Rendering of Titans' Gallagher Club at new Nissan Stadium

Rendering of Titans' Gallagher Club at new Nissan Stadium

 Rendering: Tennessee Titans, Gallagher

The Titans and Gallagher Insurance on Tuesday announced The Gallagher Club, billed as a premium field-level space that is set to open at new Nissan Stadium in spring 2027.

The club will accommodate up to 550 fans within its 5,700 square feet and will feature one of the $2.1 billion domed stadium’s most "all-inclusive food and beverage experiences," according to a release.