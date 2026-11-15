In a season that’s long gone off the rails, the Titans have to take small victories when they can.
So it’s worth noting that quarterback Cam Ward — despite playing without top receiver Carnell Tate (injured shoulder) for a second straight game — is trending in the right direction of late.
kAmx? E96 %:E2?D’ c_\ab =@DD E@ y24<D@?G:==6 $F?52J[ (2C5 4@>A=6E65 ag\@7\bh A2DD6D Wf`]g A6C46?EX 7@C ab` J2C5D 2?5 2 A2:C @7 E@F495@H?D[ A@DE:?8 2 BF2CE6C324< C2E:?8 @7 hb]_]k^Am
kAmxE >2C<65 E96 7:CDE E:>6 E9:D D62D@? (2C5 92D 5@?6 E96 7@==@H:?8 :? 6249 @7 324<\E@\324< 4@?E6DEDi E9C@H? 7@C >@C6 E92? a__ J2C5Dj E9C@H? EH@ E@F495@H? A2DD6Dj 4@>A=6E65 ed A6C46?E @C 36EE6C @7 9:D A2DD6Dj 2?5 A@DE65 2 C2E:?8 @G6C h_]_]k^Am
kAmx? 9:D =2DE @FE:?8[ (2C5 C64@C565 E96 36DE 82>6 @7 9:D 42C66C[ 4@??64E:?8 @? ae\@7\c_ 2EE6>AED 282:?DE r:?4:??2E:[ H9:=6 E@E2=:?8 b_c J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D]k^Am
kAm“xEVD 3:8 ,E@ <66A E96 @776?D:G6 >@>6?EF>.[” (2C5 E@=5 C6A@CE6CD] “x E9:?< H92E H6VC6 =@@<:?8 7@CH2C5 E@ :D AFEE:?8 FA >@C6 A@:?ED] %92EVD E96 @?=J H2J H6VC6 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ H:? 82>6D[ 6DA64:2==J 282:?DE 8@@5 @776?D6D =:<6 ,y24<D@?G:==6’D.]”k^Am
kAm~G6C 9:D =2DE E9C66 82>6D[ (2C5 92D ?@H 4@>A=6E65 fc\@7\``_ A2DD6D Wef]b A6C46?EX 7@C f`e J2C5D[ 7@FC E@F495@H?D 2?5 EH@ :?E6C46AE:@?D]k^Am
kAm%9@D6 ?F>36CD C67=64E AC@8C6DD 27E6C 2 C@4<J DE2CE E9:D J62C 7@C (2C5[ E96 }@] ` @G6C2== A:4< :? E96 a_ad 5C27E]k^Am
kAmp82:?DE E96 y28F2CD[ (2C5 AC@5F465 7@FC A=2JD @7 2E =62DE `d J2C5D[ 2?5 9:D A=246>6?E @7 A2DD6D 2==@H65 9:D C646:G6CD E@ 82:? `be J2C5D 27E6C E96 42E49 — 9:89=:89E65 3J %@?J !@==2C5’D eh J2C5D 27E6C 42E49]k^Am
kAm“r2> 92D 366? 86EE:?8 2 =@E 36EE6C E9C@F89@FE E96 4@FCD6 @7 E96 J62C[” %:E2?D 4@249 #@36CE $2=69 D2:5]k^Am
kAm“x E9:?< 96VD G6CJ 4=@D6 E@ 4@?D:DE6?E=J A=2J:?8 2E 2 9:89 =6G6=[ H9:49 :D H92E H6VC6 8@:?8 E@ ?665] $@ H6VC6 :? 2 DA246 C:89E ?@H H96C6 H6VC6 G6CJ 4@?7:56?E AFEE:?8 E96 32== :? 9:D 92?5D E@ 2==@H 9:> E@ 5@ E96 E9:?8D 96 ?665D E@ 5@]”k^Am
kAmxE >2J ?@E D@F?5 =:<6 >F49 H:E9@FE G:4E@C:6D[ 3FE E96 %:E2?D 2C6 2G6C28:?8 af]d A@:?ED A6C 82>6 @G6C E96 =2DE 7@FC 4@?E6DED[ 27E6C 2G6C28:?8 2 >6286C ``]d A@:?ED A6C 82>6 :? E96 7:CDE 7:G6 @FE:?8D @7 E96 D62D@?]k^Am
kAm(6 5:D4FDD65 9@H k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^56A=6E65\E:E2?D\5676?D6\DE62>C@==65\7@C\E9:C5\DEC2:89E\H66<^2CE:4=60gbg4e2`2\`4b_\cfa_\h2aa\32_g4465_4hf]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m2EC@4:@FD E96 %:E2?D’ 5676?D6k^DEC@?8mk^2m H2D @G6C2== :? 2 D6A2C2E6 2CE:4=6[ 3FE 96C6 2C6 ?:?6 @E96C E2<62H2JDik^Am
kAmkDEC@?8m(2?E:?8 @?6 324<k^DEC@?8mk^Am
kAm(2C5’D =@?6 3=6>:D9 282:?DE E96 y28F2CD 42>6 @? %6??6DD66VD D64@?5 A@DD6DD:@?[ H96? 96 C2? C:89E 2?5 E9C6H 324< 24C@DD 9:D 3@5J[ 2==@H:?8 %C2G:D wF?E6C E@ :?E6C46AE 2 A2DD :?E6?565 7@C t=:4 pJ@>2?@C]k^Am
kAm%96 %:E2?D 925 368F? E92E A@DD6DD:@? 2E >:57:6=5[ 7@==@H:?8 r65C:4 vC2J’D :?E6C46AE:@?[ 2?5 E96J EC2:=65 f\b 2E E96 E:>6]k^Am
kAm“%92EVD H96C6 H6 92G6 E@ 36 23=6 E@ >2<6 E96 5676?D:G6 EFC?@G6C 4@F?E 2D A@:?ED[” (2C5 D2:5] “%92E’D E96 3:886DE E9:?8 E92E H6 92G6 E@ 6>A92D:K6] x 92G6 E@ 36 36EE6C AC@E64E:?8 E96 32== :? E92E D:EF2E:@?] qFE x 2=H2JD E9:?< H6VC6 86EE:?8 36EE6C 6249 2?5 6G6CJ H66<]”k^Am
kAmp7E6C E96 A:4<[ E96 y28D 5C@G6 da J2C5D 2?5 <:4<65 2 7:6=5 8@2= 7@C 2 `_\b 25G2?E286]k^Am
kAm(2C5 92D E9C@H? D:I :?E6C46AE:@?D :? ?:?6 82>6D E9:D J62C[ 27E6C E9C@H:?8 ;FDE D6G6? :? `f 4@?E6DED =2DE D62D@?]k^Am
kAmkDEC@?8m&A\E6>A@ 96=ADk^DEC@?8mk^Am
kAmxE D66>D 4=62C 3J ?@H E92E (2C5 6?;@JD 8@:?8 FA\E6>A@ 2?5 E92E 96 2?5 E96 %:E2?D 36?67:E 7C@> E96 ?@\9F55=6 2AAC@249]k^Am
kAm%96 k2 9C67lQ9EEADi^^I]4@>^=:?5D2J0C9@56D^DE2EFD^a`aa_d`gb_chghb`_gbQ E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m$F>6C $A@CED H63D:E6 ?@E65k^DEC@?8mk^2m E92E E96 %:E2?D H6?E ?@\9F55=6 @? bh A6C46?E @7 E96:C @776?D:G6 A=2JD :? E96 7:CDE 92=7 GD] y24<D@?G:==6[ 2=>@DE EH:46 E96:C D62D@? 2G6C286 @7 a_ A6C46?E]k^Am
kAm~? E9@D6 7:CDE\92=7 A=2JD E92E :?G@=G65 ?@ 9F55=6[ E96 %:E2?D 2G6C2865 f]h J2C5D A6C A=2J 2?5 A@DE65 2? 6IA64E65 A@:?ED 25565 7:8FC6 @7 _]af A6C A=2J] ~? A=2JD H96C6 E96 %:E2?D 9F55=65[ E96J 2G6C2865 b]f J2C5D A6C A=2J 2?5 AC@5F465 2 \_]b_ t!p]k^Am
kAm~?6 25G2?E286 @7 8@:?8 ?@ 9F55=6i xE 86ED (2C5 E@ E96 =:?6 @7 D4C:>>286 H:E9 >@C6 E:>6 =67E @? E96 A=2J 4=@4<[ >62?:?8 %:E2?D ~776?D:G6 r@@C5:?2E@C qC:2? s23@== 92D =@?86C E@ E2=< H:E9 (2C5 — 367@C6 4@>>F?:42E:@? 4FED @77 H:E9 `d D64@?5D =67E @? E96 4=@4<]k^Am
kAm“xEVD 62D:6C[ ?@E @?=J 7@C >JD6=7[ 3FE 7@C 6G6CJ3@5J[” (2C5 D2:5 @7 8@:?8 ?@\9F55=6] “%96 5676?D6 92D E@ A=2J E@ @FC E6>A@[ H96E96C x D?2A :E 72DE @C x FD6 E96 H9@=6 ,E:>6. 4=@4<]k^Am
kAm“xE 2==@HD ,s23@==. E@ E2=< E@ >6 >@C6 2E E96 =:?6 @7 D4C:>>286[ :7 96 H2?ED E@ 86E E@ 2 A=2J @C :7 x ?665 E@ 86E E@ 46CE2:? A=2J] xE’D 7@C DFC6 96=A:?8 FD @FE 2 =@E]”k^Am
kAmkDEC@?8m&D:?8 E96 H966=Dk^DEC@?8mk^Am
kAm(2C5 FD65 >@C6 E92? ;FDE 9:D 2C> E@ 96=A >@G6 E96 %:E2?D 282:?DE y24<D@?G:==6[ 2D 96 C2? E9C66 E:>6D 7@C bh J2C5D]k^Am
kAmw:D 42C66C\36DE ae\J2C5 CF? :? E96 E9:C5 BF2CE6C EFC?65 :?E@ 2 c`\J2C5 82:?[ H96? E96 y28F2CD H6C6 7=28865 7@C 2 `d\J2C5 F??646DD2CJ C@F89?6DD 42==]k^Am
kAm(2C5’D CFD9:?8 E@E2= =65 E96 %:E2?D[ 2?5 :E >2C<65 E96 7@FCE9 E:>6 :? ?:?6 82>6D 96 92D CF? 7@C >@C6 E92? a_ J2C5D[ 27E6C E@AA:?8 E96 a_\J2C5 >2C< ;FDE E9C66 E:>6D :? `f 4@?E6DED =2DE D62D@?]k^Am
kAm“x E9:?< ,s23@==. 92D 6>A92D:K65 E92E E@ >6] w6VD 42==65 >@C6 CF?D E92? H92E H6 92G6 :? AC6G:@FD 82>6D[ H96E96C :E H2D K@?6 C625 CF?D @C ECF6 BF2CE6C324< CF?D[” (2C5 D2:5] “%96? x E9:?< :EVD >6 86EE:?8 2 766= 7@C E96 82>6 2?5 E96 D:EF2E:@? @7 H96E96C :EVD 2 E9:C5 5@H?[ D64@?5\2?5\D9@CE[ :7 x D66 2 82A[ ;FDE E2<6 :E 2?5 86E E96 7:CDE 5@H?[ <66A E96 492:?D >@G:?8]”k^Am
kAmkDEC@?8m%9:C5\5@H? H@6Dk^DEC@?8mk^Am
kAm%96 %:E2?D 6?E6C65 E96 82>6 92G:?8 4@?G6CE65 be]a A6C46?E @7 E96:C E9:C5\5@H? 2EE6>AED[ H9:49 C2?<65 ackDFAmE9k^DFAm :? E96 =628F6]k^Am
kAm%9:?8D 8@E >F49 H@CD6 282:?DE y24<D@?G:==6]k^Am
kAm%6??6DD66 H2D ;FDE a\7@C\`` @? E9:C5 5@H?D 282:?DE E96 y28F2CD[ E9@F89 E96 E62> 5:5 4@?G6CE a\@7\b 7@FCE9\5@H? 2EE6>AED]k^Am
kAm%96 AC@3=6>[ 2D :D D@ @7E6? E96 42D6 7@C E96 %:E2?D[ :D E92E E96J 72465 E9:C5\2?5\=@?8D E@@ @7E6?]k^Am
kAmp82:?DE y24<D@?G:==6[ E96 %:E2?D H6?E _\7@C\g H96? 724:?8 E9:C5\2?5\d J2C5D @C =@?86C[ 3FE H6C6 a\7@C\b @? E9:C5\2?5\c J2C5D @C 76H6C]k^Am
kAmkDEC@?8mr@C?6C324<D D:KK=65k^DEC@?8mk^Am
kAmp=@?E26 %2J=@C >256 9:D 7:CDE DE2CE 2E ?:4<6= 4@C?6C 7@C E96 %:E2?D[ C6A=24:?8 |2C4FD w2CC:D]k^Am
kAmxE 5:5 ?@E 8@ H6== 7@C %2J=@C[ E96 (:?496DE6C ?2E:G6 2?5 7@C>6C '@=D DE2?5@FE[ H9@ D:8?65 2 E9C66\J62C[ Sdg >:==:@? 4@?EC24E 5FC:?8 E96 A2DE @77D62D@?]k^Am
kAm!6C !C@ u@@E32== u@4FD’ :>>65:2E6 ?F>36CD[ %2J=@C DFCC6?56C65 D6G6? C646AE:@?D @? D6G6? E2C86ED 7@C `cb J2C5D] y24<D@?G:==6 C646:G6C !2C<6C (2D9:?8E@? 42F89E c\@7\c E2C86ED H96? 4@G6C65 3J %2J=@C[ 7@C ``c J2C5D[ A6C !uu]k^Am
kAmqFE %2J=@C H2D 92C5=J 2=@?6 :? 9:D DECF88=6D 282:?DE E96 y28D]k^Am
kAmy@D9 (:==:2>D 2==@H65 D:I 4@>A=6E:@?D @? D6G6? E2C86ED 7@C ge J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D[ A6C !uu[ H9:=6 r@C52=6 u=@EE DFCC6?56C65 7@FC 4@>A=6E:@?D @? D:I E2C86ED 7@C dd J2C5D 2?5 @?6 E@F495@H?]k^Am
kAm“%96JVG6 8@E 8@@5 A=2J6CD 2== E96 H2J 2C@F?5[ D@ J@FVC6 ;FDE ECJ:?8 E@ >:I E96 4@G6C286D E96 36DE J@F 42?[” $2=69 D2:5]k^Am
kAm“qFE 2E E96 6?5 @7 E96 52J[ E96C6VD 8@:?8 E@ 36 >@>6?ED H96C6 J@FVG6 8@E E@ H:? 2 @?6\@?\@?6[ :7 H6 H2?E E@ 36 23=6 E@ 86E AC6DDFC6 @? E96 BF2CE6C324< 2?5 5@ E9@D6 E9:?8D[ 2?5 F?7@CEF?2E6=J[ H6 ;FDE 5:5?VE 5@ :E E@52J]”k^Am
kAmkDEC@?8m"F6DE:@?23=6 42==D =625 E@ D4@C6k^DEC@?8mk^Am
kAmy24<D@?G:==6 92D A=6?EJ @7 7:C6A@H6C[ 3FE E96 y28F2CD 2=D@ 36?67:E65 7C@> 2 4@FA=6 @7 BF6DE:@?23=6 42==D 5FC:?8 2 E9:C5\BF2CE6C E@F495@H? 5C:G6 H96? E96 D4@C6 H2D `e\`b]k^Am
kAm%96 %:E2?D 2AA62C65 E@ 92G6 DE@AA65 E96 y28D @? E9:C5\2?5\c 7C@> E96 %:E2?D’ ab\J2C5[ 3FE 5676?D:G6 =:?6>6? y@9? uC2?<=:?\|J6CD H2D 42==65 7@C C@F89:?8 E96 A2DD6C — 27E6C H92E =@@<65 =:<6 E96 =:89E6DE @7 496DE 3F>AD H:E9 %C6G@C {2HC6?46]k^Am
kAm%96? @? 7@FCE9\2?5\a 2E E96 %:E2?D’ b\J2C5 =:?6[ {2HC6?46 E9C6H 2 E@F495@H? A2DD E@ E:89E 6?5 qC6?E@? $EC2?86 — 27E6C :E 2AA62C65 y28F2CD C646:G6C y2<@3: |6J6CD D6E 2 A:4< 282:?DE %6??6DD66 D276EJ z6G:? (:?DE@?[ H9@ H2D 4@G6C:?8 $EC2?86]k^Am
kAm“%96J A:4<65[” $2=69 D2:5] “x >62?[ E96 A:4< 52>? ?62C 92AA6?65 :? E96 6?5 K@?6] ,~77:4:2=D. D2:5 :E H2D H:E9:? @?6 J2C5 ,@7 E96 =:?6 @7 D4C:>>286.[ 2?5 :E H2D?VE]”k^Am
kAm%92E %s AFE y24<D@?G:==6 29625 ab\`b]k^Am
kAm“x 5@?VE 28C66 H:E9 6:E96C ,@7 E96 42==D.[” $2=69 D2:5] “pD 72C 2D E96 C@F89:?8 E96 A2DD6C[ x DE:== 5@?VE F?56CDE2?5 H92E E92E H2D]”k^Am
kAmxE’D D276 E@ D2J k2 9C67lQ9EEADi^^I]4@>^!2F=zF92CD<J}u{^DE2EFD^a`aa_gbdb`agbcbheb_Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8muC2?<=:?\|J6CD H2D 3277=65k^DEC@?8mk^2m 3J E96 C@F89:?8 42== 2D H6==]k^Am
kAmkDEC@?8m$=J6 5C@AD E96 92>>6Ck^DEC@?8mk^Am
kAmxE H2D 2?@E96C DEC@?8 27E6C?@@? 7@C %:E2?D <:4<6C y@6J $=J6[ >:?FD 2 <:4< @FE @7 3@F?5D E92E 82G6 y24<D@?G:==6 2 D9@CE6C 7:6=5 E@ DE2CE 2 E@F495@H? 5C:G6]k^Am
kAm$=J6 92>>6C65 9@>6 7:6=5 8@2=D @7 db[ dc 2?5 d_ J2C5D 7@C E96 %:E2?D[ :>AC@G:?8 9:D @G6C2== A6C7@C>2?46 E9:D D62D@? E@ `d\7@C\`e — :?4=F5:?8 c\@7\d 7C@> d_ J2C5D @C =@?86C]k^Am
kAmqFE $=J6 82:?65 6G6? >@C6 2EE6?E:@? 7C@> E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]E6??6DD66E:E2?D]4@>^G:56@^42?\E\>:DD\A=2J\<:4<6C\;@6J\D=J6\7@C46D\2\7F>3=6\@?\2\A@H6C7F=\E24<=6\282:?DE\;28F2CDQ E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m3@?6\4CFD9:?8 E24<=6k^DEC@?8mk^2m 96 >256 @? y28F2CD C6EFC? >2? y@D9 r2>6C@?[ 2 A:4EFC6\A6C764E 9:E E92E 42FD65 2 7F>3=6 — H9:49 H2D C64@G6C65 3J y24<D@?G:==6]k^Am
kAm$=J6 DECFEE65 5@H?7:6=5 2?5 H2D 4@?8C2EF=2E65 3J E62>>2E6D]k^Am
kAm“%92E H2D 2H6D@>6[” $2=69 D2:5] “,$=J6. 24EF2==J 5:5 :E :? r:?4:??2E: ,62C=:6C E9:D J62C.] w6 9:E D@>63@5J … xE 5:5?VE 86E >F49 AF3 3642FD6 x E9:?< E96C6 H2D 2 A6?2=EJ @? E96 A=2J[ 3FE 96 3=6H FA E96 C6EFC?6C :? E92E 82>6[ E@@]”k^Am
kAmkDEC@?8mx?;FCJ FA52E6k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 %:E2?D CF=65 @FE 7:G6 DE2CE6CD W=:?6324<6CD p?E9@?J w:== yC] 2?5 r@5J q2CE@?[ 8F2C5 !6E6C $<@C@?D<:[ %2E6 2?5 AF?E6C %@>>J %@H?D6?5X 7@C E9:D 4@?E6DE[ 2?5 E96 :?;FCJ =:DE 8C6H 5FC:?8 E96 82>6]k^Am
kAm%6??6DD66 =@DE DE2CE:?8 D276EJ %@?J p52>D[ H9@ =67E E96 82>6 :? E96 7@FCE9 BF2CE6C 2?5 H2D 96=5 @FE 7@C 2 4@?4FDD:@?[ 2D H6== 2D H:56 C646:G6C (2?’s2=6 #@3:?D@?[ H9@ 6I:E65 :? E96 7@FCE9 H:E9 2? 2?<=6 :?;FCJ]k^Am
kAm(:E9 p52>D @FE[ xD2:29 ~=:G6C 8@E `h D?2AD 2E D276EJ 2?5 %6CC6== qFC86DD 8@E D:I]k^Am
kAm)2G:6C #6DEC6A@ D2H 2? FAE:4< :? AC@5F4E:@? 2E C646:G6C[ 42E49:?8 E9C66 A2DD6D 7@C b` J2C5D]k^Am
kAmkDEC@?8ms@?’E =@@< ?@H[ 3FE …k^DEC@?8mk^Am
kAmx? ;FDE EH@ H66<D[ E96 %:E2?D H:== 7246 E96 pur $@FE9\=625:?8 y28F2CD Wf\aX @?46 282:?]k^Am
kAmy24<D@?G:==6 H:== =:<6=J 92G6 E96 D6CG:46D @7 E96 7C2?49:D6VD EH@ 3:8 EC256 24BF:D:E:@?Di D276EJ y6DD:6 q2E6D 2?5 5676?D:G6 E24<=6 y@C52? s2G:D] %96J 5:5?’E A=2J 282:?DE E96 %:E2?D @? $F?52J[ H:E9 y24<D@?G:==6 4@249 {:2> r@6? D2J:?8 96 H2?E65 E@ C6DE E96> 3642FD6 ?6:E96C A=2J6C 92D 925 2 3J6 H66< E9:D J62C]k^Am
kAm%96 y28F2CD 92G6 D4@C65 b_\A=FD A@:?ED :? 7@FC DEC2:89E 82>6D[ E:65 7@C E96 =@?86DE 24E:G6 DEC62< :? E96 }u{]k^Am
kAmx? 255:E:@?[ y24<D@?G:==6 92D 2 Z`ad A@:?E 5:776C6?E:2= E9:D D62D@?[ E96 36DE 3J 2?J E62> E9C@F89 :ED 7:CDE ?:?6 82>6D D:?46 E96 a_a` qF772=@ q:==D[ k2 9C67lQ9EEADi^^I]4@>^t$!}x?D:89ED^DE2EFD^a`aa_ggh_fae`_`g`e_nDla_Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8mA6C t$!}k^DEC@?8mk^2m]k^Am