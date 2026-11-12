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Fraser Minten (No. 93) of the Boston Bruins and Nils Hoglander (No. 21) of the Nashville Predators battle for control of the puck during the first period at TD Garden on Oct. 22, 2026, in Boston.

 Photo: Getty Images/Maddie Meyer

A Nashville Predators team that began the year with just two wins in seven games is now the hottest club in the National Hockey League.

The Preds saw to that Wednesday in Anaheim, when they defeated the Ducks 4-2 and recorded their sixth consecutive victory, marking the NHL’s longest active winning streak.