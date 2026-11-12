A Nashville Predators team that began the year with just two wins in seven games is now the hottest club in the National Hockey League.
The Preds saw to that Wednesday in Anaheim, when they defeated the Ducks 4-2 and recorded their sixth consecutive victory, marking the NHL’s longest active winning streak.
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