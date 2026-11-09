Calvin Ridley

Titans wide receiver Calvin Ridley (No. 0) is seen in a game with the Jacksonville Jaguars at EverBank Stadium on Dec. 29, 2024, in Jacksonville.

 Getty Images, Courtney Culbreath

Titans coach Robert Saleh on Monday downplayed a recent Nashville International Airport incident involving wide receiver Calvin Ridley.

One day earlier, the organization had acknowledged that an incident took place during the previous week — Tennessee’s bye week — but shared no further details, explaining in a statement that the Titans were in communication with Metropolitan Nashville Airport Authority officials.