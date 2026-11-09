Nashville SC's Sam Surridge celebrates goal against Cincinnati

Nashville SC's Sam Surridge celebrates goal against Cincinnati

 Photo: Jeremy Miller

Just days after completing a record-breaking regular season as the best team in MLS history, Nashville SC is ready to turn its sights on the playoffs.

The top-seeded Boys in Gold will open the postseason Nov. 22 at 3 p.m. CT at Geodis Park, taking on the winner of a Nov. 19 wildcard game between No. 8 seed Orlando City SC and No. 9 seed FC Cincinnati.