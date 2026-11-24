Nashville SC's Brian Schwake claims MLS Goalkeeper of Year honors First-year starter led league in save percentage, clean sheets and penalty saves John Glennon John Glennon Author twitter Author email Nov 24, 2026 Nov 24, 2026 Updated 3 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Nashville SC goalie Brian Schwake Photo: Nick Bastoky Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Gift this article New subscriber benefit! Copied to clipboard Out of gifts for the month Unfortunately you've used all of your gifts this month. Your counter will reset on the first day of next month. Share this article paywall-free Email Copy Link What a year it’s been already for goalie Brian Schwake.In his first season as Nashville SC’s starter, Schwake was Tuesday named the 2026 MLS Goalkeeper of the Year, finishing ahead of New England’s Matt Turner and St. Louis City SC’s Roman Burki. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%96 2H2C5 :D E96 D64@?5 =628F6 9@?@C 7@C }$r :? ;FDE @G6C 2 H66<[ 2D |2IH6== (@=65K: H2D C646?E=J ?2>65 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^?2D9G:==6\D4D\>2IH6==\H@=65K:\4=2:>D\5676?56C\@7\J62C\9@?@CD^2CE:4=60ebe2e36b\7b6b\c3_h\hbc3\6h4645ebceg3]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m|{$ s676?56C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^2m[ 658:?8 EH@ @7 9:D E62>>2E6D — y6:DD@? !2=24:@D 2?5 p?5J }2;2C — :? E96 G@E:?8]k^AmkAm}2D9G:==6 4@249 q]y] r2==2892? :D @?6 @7 E9C66 7:?2=:DED 7@C |{$ r@249 @7 E96 *62C]k^AmkAmp 324<\FA E@ G6E6C2? y@6 (:==:D :? a_ad[ $49H2<6 E@@< @G6C E96 DE2CE:?8 C@=6 E9:D D62D@? 2?5 AFE E@86E96C 2 9:DE@C:4 42>A2:8?]k^AmkAm%96 ad\J62C\@=5 =65 |{$ :? D2G6 A6C46?E286 Wfg]c A6C46?EX[ A6?2=EJ D2G6D WE9C66X 2?5 4=62? D966ED W`eX[ EJ:?8 %@?J |6@=2UCDBF@jD ae\J62C\@=5 |{$ C64@C5] w6 A@DE65 2 8@2=D AC6G6?E65 E@E2= @7 `b]c[ A6C k2 9C67lQ9EEAi^^u@E|@3]4@>Qmu@E|@3]4@>k^2m[ D64@?5 :? E96 =628F6 369:?5 %FC?6C]k^AmkAm$49H2<6 H2D E96 7:?2= =:?6 @7 5676?D6 7@C 2? }$r 5676?D6 E92E D6E |{$ C68F=2C D62D@? C64@C5D 7@C 76H6DE 8@2=D 4@?46565 :? 2 bc\82>6 D62D@? WadX[ H9:=6 4=2:>:?8 E96 $FAA@CE6CD’ $9:6=5 @? 2 C64@C5\D6EE:?8 ?F>36C @7 A@:?ED WffX 2?5 76H6DE =@DD6D WE9C66X :? 2 D:?8=6 D62D@?]k^AmkAm$49H2<6 62C=:6C H@? 2 72? G@E6 7@C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]>=DD@446C]4@>^G:56@^a_ae\>=D\D2G6\@7\E96\J62C\3C:2?\D49H2<6Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m|{$ $2G6 @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^2m[ 7@==@H:?8 2 DA64E24F=2C DE@A 96 >256 282:?DE E96 !9:=256=A9:2 &?:@?’D q@3 q6?56C :? 2 _\_ 5C2H ~4E] ag 2E v6@5:D !2C<]k^AmkAmp r@??64E:4FE ?2E:G6 H9@ 8C6H FA :? x==:?@:D[ $49H2<6 2=D@ >256 9:D &]$] |6?’D }2E:@?2= %62> 563FE E9:D J62C]k^AmkAmw6 A=2J65 EH:46 7@C E96 &]$] DBF25 E9:D 72==[ AC@5F4:?8 2 4=62? D966E 2?5 2 H:? @G6C r2?252 :? @?6 @7 E96 4@?E6DED]k^AmkAm$49H2<6 2?5 9:D }2D9G:==6 E62>>2E6D DF776C65 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^?2D9G:==6\D4\DEF??65\3J\74\4:?4:??2E:\:?\82>6\`\A=2J@77\=@DD^2CE:4=607eh3adh2\7ffg\ch22\h5`6\ce53657g2d_f]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m2 A=2J@77 FAD6Ek^DEC@?8mk^2m =2DE $2EFC52J[ H96? ?:?E9\D66565 ur r:?4:??2E: 5@H?65 E96 E@A\D66565 q@JD :? v@=5 `\_ :? v2>6 ` @7 2 E9C66\82>6[ 7:CDE\C@F?5 D6C:6D]k^AmkAm%96 82>6VD @?=J 8@2= @44FCC65 H96? }$rVD !2EC:4< *2K36< 244:56?E2==J A2DD65 E96 32== :?E@ 9:D @H? ?6E]k^AmkAm}$r H:== =@@< E@ 7@C46 2 564:D:G6 v2>6 b H96? E96 E62>D >66E $2EFC52J 2E dib_ A]>] r% :? r:?4:??2E: WpAA=6 %'X]k^AmkAm%96 v@2=<66A6C @7 E96 *62C 2H2C5 H2D G@E65 @? 3J |{$ 4=F3 E649?:42= DE277[ >65:2[ 2?5 4FCC6?E |{$ A=2J6CD]k^Am Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn SMS Email Print Copy article link Save Tags Nashville Sc Brian Schwake Major League Soccer Major League Soccer Teams Eastern Conference (mls) Cincinnati Fc Cincinnati Mls Goalkeeper Of The Year Award Nashville Sc Players Matt Turner (soccer) Mls Defender Of The Year Award B. J. Callaghan Nashville, Tennessee Summer Association Football Leagues John Glennon Author twitter Author email Follow John Glennon Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Sponsored by