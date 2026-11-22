Nashville SC picked the wrong time to suffer its first home loss of the season.
The Boys in Gold can only hope they’ll get another chance to play at Geodis Park this year.
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