Nashville SC defender Andy Najar celebrates game-winning goal

Nashville SC defender Andy Najar celebrates game-winning goal

 Photo: Nashville SC

Nashville SC showed no signs of slowing down during its return from a two-week international break as the club set a slew of records in wins over Western Conference squads Austin FC and Sporting Kansas City. 

The 4-1 win in Austin on Oct. 10 set a club record for single-season wins across all competitions with 23, surpassing last season's total of 22 with nearly a month of regular-season matches left to play.