Nashville SC spent the better part of 90 minutes trying to kick in the doors of FC Cincinnati’s defense last weekend.
The Boys in Gold will enter Game 2 of the first-round playoff series still seeking a solution.
kAmp?5 E96 D62D@? :D ?@H @? E96 =:?6]k^Am
kAm%@A\D66565 }$r 5:5?’E 6IA64E E@ k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^?2D9G:==6\D4\DEF??65\3J\74\4:?4:??2E:\:?\82>6\`\A=2J@77\=@DD^2CE:4=607eh3adh2\7ffg\ch22\h5`6\ce53657g2d_f]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m7:?5 :ED6=7 EC2:=:?8 `\_k^DEC@?8mk^2m :? E9:D 36DE\@7\E9C66 D6C:6D[ H9:49 C6DF>6D $2EFC52J 2E dib_ A]>] r% WpAA=6 %'X 2E ?:?E9\D66565 r:?4:??2E:]k^Am
kAmqFE 56DA:E6 @FED9@@E:?8 E96 ~C2?86 2?5 q=F6 aa\d[ 9@=5:?8 r:?4:??2E: H:E9@FE 2 D9@E @? 8@2= E9C@F89 gf >:?FE6D[ 2?5 >2:?E2:?:?8 A@DD6DD:@? 7@C ?62C=J f_ A6C46?E @7 E96 4@?E6DE[ }2D9G:==6 H2D ?6G6C 23=6 E@ @G6C4@>6 2? 62C=J `\_ 567:4:E $F?52J 2E v6@5:D !2C<]k^Am
kAm%96 8@@5 ?6HD 7@C }$r — 2D :E 2EE6>AED E@ 7@C46 2 564:D:G6 v2>6 b @? (65?6D52J — :D E92E E96 q@JD :? v@=5 92G6 ?@E =@DE 4@?D64FE:G6 4@?E6DED 2== D62D@?[ A@DE:?8 2 a\_\d C64@C5 24C@DD 2== 4@>A6E:E:@?D 27E6C 56762ED]k^Am
kAm$E:==[ }2D9G:==6 7246D 2 D:8?:7:42?E 492==6?86 :? 7:?5:?8 H2JD E@ D4@C6 282:?DE 2 r:?4:??2E: E62> E92E H:== =:<6=J 36 6G6? >@C6 5676?D:G6=J @C:6?E65 — A24<65 :?E@ 2 =@H 3=@4< — E92? :E H2D :? v2>6 `]k^Am
kAm“xE’D @?6 @7 E96 >@DE 5:77:4F=E E9:?8D E@ 5@ :? E96 H9@=6 6?E:C6 82>6 :D 3C62< 5@H? 2 =@H 3=@4<[” }$r 5676?56C y24< |296C D2:5] “qFE H6 92G6 E96 8FJD E92E 2C6 23=6 E@ 5@ :E[ 2?5 x 5@?’E 92G6 2?J =24< @7 72:E9 E92E … H6’C6 8@:?8 E@ 92G6 @?6 964< @7 2 C6DA@?D6 2?5 8@:?8 E@ D4@C6 8@2=D]”k^Am
kAmtIA64E }2D9G:==6’D EH@ @FED:56 324<D — #665 q2<6C\(9:E:?8 2?5 p?5J }2;2C — E@ AC6DD 7@CH2C5 @? 2 C68F=2C 32D:D[ 96=A:?8 E@ 6G6? @FE E96 ?F>36CD r:?4:??2E: H:== FD6 E@ 5676?5]k^Am
kAmqFE >@C6 E92? ;FDE E9C@H:?8 3@5:6D :?E@ E96 2EE24<[ }2D9G:==6 H:== 92G6 E@ >2<6 D>2CE 564:D:@?D 2C@F?5 E96 r:?4:??2E: A6?2=EJ 3@I 2D H6==]k^Am
kAm|296C D2:5 E96 E62> >FDE 49@@D6 4@CC64E=J :? 8@2=\D4@C:?8 2C62D — 4C@DD:?8 E96 32== H96? E2C86ED 2C6 2G2:=23=6 :? 7C@?E @7 E96 r:?4:??2E: 8@2=[ @C FD:?8 >@C6 DEC2E68:4[ 2?8=65 A2DD6D E@ 4C62E6 BF2=:EJ 492?46D :? E96 3@I]k^Am
kAm“%92E’D C62==J E96 <6J ,:? 9@H. H6’C6 E2F89E E@ 3C62< 5@H? E96 =@H 3=@4<[” |296C D2:5] “xE’D H96? E@ 4C@DD 2?5 H96? E@ 86E :? E96 AC:>6 2DD:DE K@?6 2?5 4C62E6 C62==J 8@@5 8@2=\D4@C:?8 @AA@CEF?:E:6D]”k^Am
kAm}2D9G:==6 92D 2EE24<65 >@C6 @7E6? @? E96 C:89E E9:D D62D@?[ E96 C6DF=E @7 @776?D:G6 E2=6?ED DF49 2D }2;2C[ rC:DE:2? tDA:?@K2 2?5 w2?J |F<9E2C A=2J:?8 @? E92E D:56]k^Am
kAmqFE 2 =:EE=6 5:G6CD:EJ H@F=5?’E 9FCE E96 q@JD :? v@=5 @? $2EFC52J[ A2CE:4F=2C=J H96? :E 4@>6D E@ 86EE:?8 4C27EJ 7@CH2C5 t=:2D $225 >@C6 :?G@=G65 :? E96 2EE24< @? E96 =67E D:56]k^Am
kAm“(6 <?@H 9@H 52?86C@FD 96 :D 6249 2?5 6G6CJ 82>6[” |296C D2:5] “x E9:?< E92E’D H92E H6’C6 8@:?8 E@ 36 E2D<65 H:E9 :D[ 1w@H 42? H6 86E t=:2D :D@=2E65 @?6 @? @?6n’ x 5@?’E E9:?< E96C6’D 2 5676?56C :? E9:D =628F6 E92E 42? DE2J H:E9 9:> H96? 96’D CF??:?8 2E 7F== DA665 2?5 4FEE:?8 :?D:56 @? 9:D C:89E 7@@E]”k^Am
kAm%96 >@C6 }2D9G:==6 AC6DD6D A=2J6CD 7@CH2C5[ @7 4@FCD6[ E96 >@C6 =:<6=J :E 92D E@ 36 4@?46C?65 23@FE r:?4:??2E: 4@F?E6C2EE24<D]k^Am
kAm“x E9:?< H6’G6 D9@H? :? E96 6?5\@7\E96\82>6 D46?2C:@D ,E9:D J62C. H96? H6 ?665 2 8@2= E92E H6 42? >2?286[” }$r 4@249 q]y] r2==2892? D2:5] “(6 42? AFD9 ?F>36CD 7@CH2C5 2?5 AFE >@C6 :? E96 2EE24<]k^Am
kAm“qFE 2E E96 D2>6 E:>6[ H6 766= 4@?7:56?E :? E96 46?E6C 324<D H6 92G6[ E92E H6 42? 2=D@ ?6FEC2=:K6 E96 EC2?D:E:@? E@ 8:G6 @FCD6=G6D DFDE2:?65 A@DD6DD:@?D E@ ECJ E@ D4@C6 8@2=D]”k^Am
kAmkDEC@?8m}~%tik^DEC@?8m r2==2892? D2:5 uC:52J E92E DE2CE:?8 46?EC2= 5676?56C |2IH6== (@=65K: :D AC@8C6DD:?8 H6==[ 3FE DE:== :? 4@?4FDD:@? AC@E@4@= 27E6C DF776C:?8 E96 :?;FCJ :? E96 D64@?5 92=7 @7 =2DE $F?52J’D 4@?E6DE] w6 :D @77:4::2==J =:DE65 2D BF6DE:@?23=6] '@E65 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]?2D9G:==6A@DE]4@>^DA@CED^?2D9G:==6\D4D\>2IH6==\H@=65K:\4=2:>D\5676?56C\@7\J62C\9@?@CD^2CE:4=60ebe2e36b\7b6b\c3_h\hbc3\6h4645ebceg3]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<QmkDEC@?8m|{$ s676?56C @7 E96 *62Ck^DEC@?8mk^2m[ (@=65K: H@F=5 36 C6A=2465 3J |296C :7 96 92D ?@E 4=62C65 AC@E@4@=]k^Am