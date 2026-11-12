B.J. Callaghan Nashville SC v Chicago Fire FC

NSC Head Coach B.J. Callaghan reacts to a play during the first half of the match against the Chicago Fire FC at Geodis Park on Sept. 19, 2026, in Nashville.

 Johnnie Izquierdo

It was no surprise to see Nashville SC’s B.J. Callaghan nominated as Major League Soccer’s coach of the year on Thursday.

He did, after all, guide the Boys in Gold to new league records for points (77), wins (23) and fewest losses (three) in a single season. And NSC is the league’s top seed heading into next week’s playoffs.