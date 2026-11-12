It was no surprise to see Nashville SC’s B.J. Callaghan nominated as Major League Soccer’s coach of the year on Thursday.
He did, after all, guide the Boys in Gold to new league records for points (77), wins (23) and fewest losses (three) in a single season. And NSC is the league’s top seed heading into next week’s playoffs.
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